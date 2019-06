Flamengo: Lesionado, Everton Ribeiro ainda não treina com grupo principal

O meia Everton Ribeiro ficou na parte interna do módulo do Ninho do Urubu, enquanto o restante do time do Flamengo fez um treinamento técnico em campo sob a observação do técnico Jorge Jesus ontem (26). O camisa 7, que se reapresentou com dores no tendão calcâneo direito, realiza a continuidade da atividade de fortalecimento no local.

Um dos principais nomes do Flamengo na temporada, Everton Ribeiro ainda não tem previsão para retornar aos treinos com o grupo principal. Após o recesso para a Copa América, o elenco reapresentou-se na quinta-feira passada (20) e iniciou a preparação para a sequência decisiva que terá no mês de julho.

O primeiro “ensaio geral” do Flamengo sob o comando de Jorge Jesus será no próximo sábado (29). No Estádio da Gávea, o técnico poderá observar os atletas em um jogo-treino contra o Madureira. O confronto está marcado para as 10h.

Além de Everton Ribeiro, Gustavo Cuéllar, Trauco e Arrascaeta – envolvidos na Copa América por suas respectivas seleções – não participarão da atividade. O elenco rubro-negro volta a trabalhar nas manhãs de hoje (27) e amanhã (28) no Ninho.