Copa América: De olho na semifinal, Brasil enfrenta o Paraguai

Caberá a Seleção Brasileira abrir hoje (27) as quartas de final da Copa América contra o Paraguai, às 20h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). O time canarinho passou para essa fase ao vencer o Peru por 5 a 0, no sábado passado (22), na Arena Corinthians, com sete pontos pelo Grupo A.

Para este compromisso, o técnico Tite se viu forçado a promover uma alteração em relação ao time que goleou o Peru. O volante Casemiro, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, fica de fora. Assim, Allan será o substituto. Fernandinho, que segue sem condições, está fora da partida. Sendo assim, a provável escalação da Seleção Brasileira deve ser Alisson, Daniel, Thiago Silva, Marquinhos e Filipe Luís; Arthur, Allan e Philippe Coutinho; Everton, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

Pelo lado do Paraguai, o técnico Eduardo Berizzo vai manter a base que vem atuando e conta com um forte sistema defensivo com nomes como o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, e o zagueiro Gustavo Gómez, do Flamengo. No ataque uma dúvida que se repete a cada partida desta Copa América: Óscar Cardozo ou Federico Santander. Com isso, a provável escalação dos paraguaios deve ser Gatito Fernández, Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso e Santiago Arzamendia; Richard Sánchez, Rodrigo Rojas, Derlis González, Miguel Almirón e Matías Rojas; Óscar Cardozo (Federico Santander).

Caso a partida desta quinta-feira termine empatada não haverá prorrogação, com a definição do classificado partindo diretamente para a disputa de pênaltis. Quem avançar pega nas semifinais o vitorioso do embate entre Venezuela e Argentina, que jogam amanhã (28), às 15h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).