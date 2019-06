Com tudo acertado: Gil está prestes a voltar para o Corinthians

O Corinthians já está com tudo acertado para a volta de Gil. Isso é que garante o diretor finaneiro, Matias Romano Ávila, que aguarda somente a liberação do zagueiro pelo Shandong Luneng.

Com contrato até o final da temporada, Gil negocia uma desvinculação com o time chinês em julho. “Está negociado, está acertado. Mas ele tem que ter a liberação, envolve uma série de ações, envolve dinheiro. A negociação já vem de algum tempo, todos sabem. Faço votos que ele venha ainda nesta janela”, disse.

Se com Gil as tratativas caminham para um final feliz, com Romero o desfecho será outro. Vinculado ao Corinthians até o dia 14 do próximo mês, o paraguaio não chegou a um acordo financeiro com o clube pela renovação e, apesar da mensagem misteriosa anteontem (25), não deve seguir no Parque São Jorge. As conversas com o atacante duraram por meses.

“O Corinthians fez de tudo para renovar com Romero. Romero chegou ganhando 20 mil dólares, no segundo ano foi para 40, depois 60 e 80 no quarto. Foi oferecido ao Romero 100 mil dólares (por volta de R$ 385 mil). Um pouco abaixo do teto máximo”, disse Romano Ávila.

“Hoje o dólar está alto, mas na época era um pouco baixo. E não foi feito um acordo. Quando estava quase pronto, ele queria sem imposto e não conseguimos chegar a um acordo”, finalizou.

Sem acertar o prolongamento do contrato, Romero segue no treinando CT Joaquim Grava até o fim de seu vínculo. Mesmo com a possibilidade da assinatura de um pré-contrato desde janeiro, o destino do paraguaio ainda é uma incógnita.