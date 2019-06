Corte de Árvores: Duplicação da Poguba manterá apenas angico antigo

Várias inconsistências no projeto têm impedido o prosseguimento das obras de duplicação e de urbanização da via

Moradores, representantes da Prefeitura de Rondonópolis e da Construtora Amil discutiram os entraves envolvendo a duplicação da Avenida Poguba, ligando a Rua Francisco Goulart e a Avenida Beira Rio, na Vila Goulart, que está com obras paralisadas. A discussão ocorreu em reunião realizada nesta terça-feira (25/6), no salão da Igreja Rosa Mística, na Vila Goulart.

Foi repassado que realmente será necessário o corte das árvores de ipês que estão no local por onde passará a duplicação, o que havia gerado questionamentos de parte da sociedade. Um dos argumentos é que as árvores prejudicariam, por exemplo, o projeto de iluminação. Contudo, os moradores foram comunicados que o antigo pé de angico será mantido no projeto, ficando em meio às pistas.

O presidente da Associação de Moradores do Condomínio do Bosque 2, João Paulo Andrade, argumentou à reportagem que a reunião foi realizada no intuito de esclarecer os vários boatos acerca da paralisação da obra de duplicação, bem como promover ideias para o andamento da mesma. O prefeito Zé Carlos do Pátio também participou da reunião, acompanhado da representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Os moradores presentes receberam a informação de que várias inconsistências no projeto impediram a continuidade das obras na via. A empreiteira repassou, por exemplo, que o projeto prevê a realização de calçadas em locais onde já constam essa estrutura, junto aos Condomínios do Bosque 1 e 2. Outra limitação é a existência de postes de alta-tensão no trajeto que receberá calçadas.

A construtora também alegou problemas com o bota-fora da vegetação a ser suprimida e com a diferença de metragem entre a pista atual a ser refeita e a informada no projeto, podendo trazer prejuízos financeiros à empresa. Enquanto a pista existente possui oito metros de largura, o projeto informa que são sete metros. Outras questões, como a rede de esgoto no local, também foram discutidas.

Conforme João Paulo, a reunião com os representantes da Prefeitura foi esclarecedora, mostrando que, apesar dos problemas, o prefeito se mostrou bastante interessado na execução do projeto. Agora as autoridades informaram que estão procurando resolver os problemas encontrados, estando marcada uma nova reunião para esta sexta-feira (28). As autoridades, no entanto, não deram um prazo para retomada das obras de duplicação.

João Paulo destacou que a duplicação da Avenida Poguba é um projeto que, além de gerar desenvolvimento para a região, vem trazer segurança no trânsito da via, que viu o fluxo de veículos aumentar grandemente com a abertura da Avenida Beira Rio. “Do jeito que está hoje é muito perigoso. É melhor perdermos algumas árvores do que perder vidas em função dessa insegurança” , pontuou.

Com prazo de 12 meses para execução, a obra compreende o trecho de 2,42 km da Poguba, indo da rotatória com a Avenida Beira Rio até a da Avenida Francisco Goulart. Os recursos investidos na obra estruturante são provenientes do Governo Federal, via Ministério do Turismo, e do Município.

O projeto prevê, além da pavimentação e duplicação da via, a construção do sistema de drenagem de águas pluviais, calçada com acesso aos portadores de necessidades especiais (PNEs), sinalização horizontal e vertical viária, iluminação e ciclovia.

A reunião também discutiu com o prefeito as obras da Unidade Básica de Saúde (UBS), da escola municipal e de asfalto na Vila Goulart.