Vereador chama a atenção para os prejuízos que estão sendo causados

O vereador Rodrigo da Zaeli (PSDB) chamou a atenção, ontem (26), durante a sessão da Câmara Municipal, que a falta de manutenção do Anel Viário está causando o desgaste da pavimentação asfáltica das vias urbanas com a intensa circulação de carretas. “A Prefeitura chegou a fazer uma proposta para o governo estadual, que entraria com material e o Estado com a mão de obra. Muitos vereadores criticaram que, mais uma vez, o Município estaria custeando uma responsabilidade estadual. Talvez, se a parceria tivesse vingado, hoje o Município não estaria gastando com a recuperação das vias por onde passam os veículos pesados, pois as vias urbanas são, atualmente, a alternativa dos motoristas, uma vez que o Anel Viário está sem condições de tráfego”, afirmou o vereador.

“Dezenas de carretas estão trafegando pela área urbana e deteriorando o asfalto. A Prefeitura está gastando muito para recuperar as vias por onde passam os veículos pesados. Além disso, motoristas e pedestres estão correndo risco com a circulação de tantas carretas na área urbana”, completou Rodrigo da Zaeli.

O Governo do Estado de Mato Grosso remarcou, para somente o dia 25 de julho, a licitação para a obra de restauração do Anel Viário, que estava prevista para acontecer no último dia 17.

A dita licitação foi suspensa, segundo o Paiaguás, para que fossem feitos ajustes no projeto executivo da obra e a revisão de planilhas, recomendados pela equipe técnica da Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias. Agora a preocupação é com a possibilidade de a obra de recuperação do pavimento do Anel Viário tenha início, de fato, depois do começo do período chuvoso.