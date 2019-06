Prefeitura quer limitar número de motoristas de aplicativo

Está tramitando, na Câmara Municipal, e deve ir para a pauta de leitura da sessão ordinária de hoje (26), um projeto, de autoria do Executivo, que regulamenta em Rondonópolis a atividade de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros, por meio de aplicativo.

Um dos pontos mais polêmicos da proposta é a limitação do número de motoristas na cidade, onde hoje são 500 cadastrados e, caso o projeto seja aprovado, serão autorizados a atuarem na cidade cerca de 80 motoristas. O projeto prevê um veículo a cada 3 mil habitantes.

Outro ponto do projeto é que os motoristas terão que pagar os impostos municipais, assim como os taxistas, além de ser obrigatório o cadastro na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat). Outro artigo prevê, como obrigatório, que as empresas operadoras deste tipo de transporte tenham filial na cidade.

O projeto de lei, de autoria da Prefeitura, possui 40 artigos, destes o 13º veda o embarque de usuários diretamente em vias públicas, que não tenha requisitado o serviço previamente por meio de aplicativo.

No artigo 17, é previsto que para exercer a atividade, estará autorizado apenas o proprietário do veículo ou o motorista com a autorização de uso mediante alienação fiduciária e estar inscrito na Secretaria Municipal de Receita como autônomo.

A proposta também proíbe o exercício da atividade de motorista de aplicativo por pessoas que tenham vínculos com a administração pública direta ou indireta, que exerçam funções incompatíveis com o referido serviço, a exemplo dos motoristas de táxis.

Além disso, é vedado aos motoristas de aplicativos oferecerem os serviços por meio de cartões de visita, redes sociais, classificados, cartazes ou qualquer outro meio de comunicação fora do aplicativo de internet.

No artigo 25 do projeto, todos os motoristas de aplicativo terão que ter no veículo um exemplar do Código de Defesa do Consumidor.

Caso seja aprovado, o projeto prevê penalidades aos motoristas que desrespeitarem a lei, como multa, suspensão da autorização, apreensão do veículo, medidas administrativas, dentre outras.