Justiça bloqueia recursos e ônibus

A Justiça do Trabalho, por força de uma decisão liminar, fez o arresto de créditos e bens da empresa de transporte coletivo Cidade de Pedra. A decisão, publicada ontem (25), atendeu a um pedido do Ministério Público da União, para garantir o pagamento das rescisões dos 168 trabalhadores da empresa que estão cumprindo aviso prévio.

De acordo com um trecho da decisão, a empresa não prestará mais seus serviços após o próximo dia 30, alegando prejuízos de ordem financeira, “sendo assim, os bens e recursos da empresa agora são a garantia dos pagamentos dos trabalhadores, onde seus salários e demais verbas trabalhistas possuem natureza alimentar”.

O que teria provocado a ação foi o fato da empresa vir alegando aos trabalhadores falta de recursos para o pagamento das rescisões, propondo o parcelamento em até 36 vezes das verbas rescisórias.

Conforme a reportagem foi informada, 59 veículos da empresa foram bloqueados para venda. Além disso, mais R$ 527 mil que a Prefeitura tem em dívida com a Cidade de Pedra também foram bloqueados pela Justiça do Trabalho. No entanto, a decisão ainda cabe recurso.

Atualmente, a empresa está exigindo do poder público um subsídio mensal de R$ 350 mil e a isenção de impostos, como condição para não abandonar o serviço em Rondonópolis, situação que ainda não foi aceita pela Prefeitura, mas está sendo avaliada.