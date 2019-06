DNIT não confirma interdição total da BR-163/364

Ao contrário das informações repassadas pelo Consórcio Construtora Equipav Sanchez Tripolini (objeto de reportagem de hoje do Jornal A TRIBUNA), o tráfego de veículos no quilômetro 390 da BR-163/364, em Cuiabá, operará de forma intermitente, nesta sexta-feira (28) e sábado (29). A medida será tomada para proporcionar maior segurança durante a execução de serviços de construção da ponte sobre o Rio Aricá-Açú. A informação foi repassada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Ainda conforme o DNIT, a retenção é necessária para a continuação de obras na ponte sobre o rio. O trabalho será feito com intervalos, das 7h às 17h20, no sentido Cuiabá-Rondonópolis – antes do posto fiscal da Sefaz.

A recomendação do DNIT é para que os motoristas dirijam com cuidado, atentos à fiscalização, caso os motoristas precisem passar pelo local. A operação contará com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), visando disciplinar melhor o fluxo de veículos.