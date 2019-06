BR-364 ficará trancada nos dias 28 e 29

O fechamento das duas pistas terá início às 7h da próxima sexta e a reabertura ocorrerá no final do dia seguinte

A rodovia BR-364 ficará fechada por dois dias, 28 e 29 desse mês (sexta e sábado), para a realização de obras de construção de uma ponte sobre o Rio Aricá Açu. O fechamento das pistas terá início às 7 horas do dia 28, sexta-feira e a reabertura ocorrerá ao final do dia 29, sábado. O serviço em questão faz parte do pacote de obras de duplicação da rodovia federal.

De acordo com informações do Consórcio Construtor Equipav Sanches Tripolini, responsável por toda a obra de duplicação, o motivo para o fechamento da rodovia, em ambos os sentidos, por dois dias, são para que a construtora possa lançar as vigas de elementos pré-moldados da dita ponte sobre o Rio Aricá, na localidade do mesmo nome, que fica próximo de Cuiabá.

O fechamento da pista se dará especificamente entre os quilômetros 389 a 391 da BR-364, mas inviabilizará que se use a rodovia para se chegar à capital e vice-versa, restando como saída para os motoristas que usem pistas alternativas, como pelo município de Chapada dos Guimarães.

A construtora informou ainda que, em caso de algum impedimento para a realização do serviço na data marcada, o mesmo será reagendado e um novo comunicado deve ser feito para os usuários da rodovia federal.

A obra de duplicação da BR-364, orçada em mais de R$ 1 bilhão, começou há alguns anos e já está em sua fase final.