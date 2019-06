Sintep x Governo: Audiência termina sem acordo

Não deu em nada a reunião, à portas fechadas, entre representantes do Governo do Estado e do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (Sintep), que poderia pôr um fim na greve dos trabalhadores que já dura quase um mês. A audiência aconteceu na tarde de ontem (25) e os representantes do Governo, segundo a categoria, não apresentaram nenhuma proposta nova.

A reunião ocorreu na Secretaria de Estado de Gestão (Seges) e foram representando o governo os secretários Mauro Carvalho, da Casa Civil, e Basílio Bezerra, da secretaria de Gestão e Planejamento, que mais uma vez afirmaram que o governo não tem condições de cumprir com a lei 510/2013, que prevê a reposição de 7,69% acima da inflação nos salários e dobra o poder de compra dos trabalhadores até 2023.

“Não temos como cumprir (a Lei 510). Não existe essa possibilidade, porque não vamos praticar improbidade administrativa. Não existe essa possibilidade, porque estamos limitados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”, declarou Mauro Carvalho.

Na reunião, os representantes do governo informaram que já atenderam parte das reivindicações iniciais dos professores, como o pagamento de um terço de férias dos contratados, o chamamento de concursados e anunciaram a reforma de escolas, mas os representantes dos trabalhadores saíram do encontro afirmando que a mesma teria sido pouco produtiva, já que não foi apresentada nenhuma proposta concreta que pudesse abreviar o fim do movimento grevista. “O que termina a greve é proposta. Em tese, não houve nenhum avanço na reunião para os pontos que a categoria tem cobrado”, afirmou o presidente do Sintep, Valdeir Pereira.

Outro ponto discutido na reunião, e que da mesma forma não avançou, foi com relação ao corte do ponto dos grevistas, já que o governo não demonstrou interesse em recuar. “O governo tem se apresentado de uma maneira em que parece que só leu a parte que interessa da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o corte de ponto. Essa medida só é aplicável em ato de ilicitude. No caso, estamos em greve por descumprimento da legislação, então não seria aplicado o corte”, explicou o sindicalista.

Sobre essa situação, Mauro Carvalho afirmou que o governo só tratará do assunto com os professores após o encerramento da greve. “Quando as aulas retomarem, segundo Carvalho, será discutido como serão feitas as reposições e os pagamentos pelo período cortado”, afirmou.

Os professores da rede estadual de educação entraram em greve no último dia 27 de maio, portanto há quase um mês, e prometem intensificar suas mobilizações nos próximos dias, inclusive instalando um acampamento na frente do prédio da Assembleia Legislativa.

Em Rondonópolis, os trabalhadores farão uma série de pit stops em diversos pontos da cidade, como forma de esclarecer a população sobre os motivos que levaram os mesmos a entrar em greve.

Na manhã, em Cuiabá, representantes da categoria fecharam a BR-364 por algumas horas, também como forma de pressionar o governo a apresentar propostas que atendessem, ao menos, parte do pleito dos servidores.