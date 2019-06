Atendimento a alunos de creche que pegou fogo é retomado

As atividades escolares dos 129 alunos matriculados na CMEI Jonas Nunes Cavalcante, na Vila Canaã, que foi atingida por um incêndio no dia 03 de junho, foram retomadas na manhã de ontem (25) em um novo local. O prédio, alugado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), fica no Centro A e relativamente próximo à unidade que foi destruída pelo fogo.

A estrutura do local alugado foi replanejada para atender as crianças da educação infantil, e a unidade provisória encontrada como solução para o atendimento às crianças agradou os funcionários e a maioria dos pais ou responsáveis.

A interrupção do atendimento às crianças durou 22 dias, mas a solução apresentada ficou dentro do esperado e do que foi prometido pelo Município. Agora, as crianças voltam à rotina de atividades no novo prédio, que deve abrigar a creche até que uma nova unidade seja construída.

Como já informado pelo A TRIBUNA, no dia 04 de junho, a Prefeitura realizou a licitação para contratação de empresa visando construir a nova unidade, algo que já estava previsto antes do incêndio, tendo como vencedora a empresa Marcioni Alves Perrot – ME, com valor apresentado de R$ 1.960.965,61.

Os recursos para construção da nova creche são oriundos do Governo Federal e do Município, sendo a unidade prevista no padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tipo 2, com capacidade de atendimento de até 180 crianças.

O prédio contará com salas de aulas, refeitório, brinquedoteca, área administrativa, entre outros. Além disso, será construído em outro local, já que a antiga creche ficava muito próxima ao Rio Vermelho, o que trazia insegurança com relação a insetos e animais peçonhentos, além certa desconfiança dos pais durante a cheia do rio, no período chuvoso.

Até o momento, ainda não foi informado o que provocou o incêndio na antiga creche, nem o que será feito do prédio que ficou inservível.