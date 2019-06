Revista “Agro & Indústria” circula hoje no A TRIBUNA

Junto com a edição de hoje do A TRIBUNA circula a Revista “Agro & Indústria”. Sempre com olhar atento a tudo aquilo que move Rondonópolis, o jornal decidiu abrir espaço, através dessa publicação especial, para os segmentos do agronegócio e da indústria. A ideia é mostrar a força desses segmentos dentro da realidade rondonopolitana, assim como debater assuntos em alta na realidade mato-grossense. Antes de tudo, a Revista “Agro & Indústria” reforça o compromisso do A TRIBUNA em levar informações com credibilidade para a nossa população.

Uma boa leitura a todos!

