Próximo de retorno: Digão quer recuperar “tempo perdido” e reforçar defesa do Flu

A parada para a Copa América foi providencial para um jogador em particular no Fluminense: Digão. O zagueiro está fora de combate desde 10 de abril em razão de uma fratura na fíbula da perna esquerda. Em fase final de recuperação, ele terá a oportunidade de igualar a parte física com o restante do elenco nas próximas três semanas antes do primeiro jogo do Tricolor Carioca após o recesso.

“A recuperação está 100%. Já estou há algum tempo na transição e agora vou voltar a treinar normalmente com o elenco. Fui alguns dias ao CT para trabalhar a parte física. E agora vou ter 20 dias para recuperar o tempo perdido e chegar em boas condições físicas para o retorno dos jogos”, disse o jogador.

Digão voltou a correr no gramado pouco antes do recesso e está na fase final de transição. A expectativa é que volte a treinar normalmente com o restante do elenco no retorno das atividades.

E Digão fez falta para o Fluminense neste primeiro semestre. O Tricolor Carioca sofreu com desfalques na zaga. O time perdeu também Matheus Ferraz e Léo Santos por lesão, além de Ibañez, vendido ao Atalanta. Do lado de fora, o zagueiro falou sobre a sensação de não poder entrar em campo para ajudar:

“São coisas que infelizmente podem acontecer com qualquer elenco. Particularmente, esses três meses foram complicados, pois gosto de estar em campo ajudando meus companheiros. Espero que esse segundo semestre seja melhor para o nosso grupo e que possamos contar com todos 100% até o final da temporada”.

O excesso de desfalques influi diretamente no desempenho do setor defensivo do Flu. A equipe tem a pior defesa do Brasileirão nestas nove primeiras rodadas, ao lado do Cruzeiro, com 16 gols sofridos.

“Infelizmente já aconteceu. Agora, com essa parada, vamos trabalhar duro para que não aconteça novamente”, disse.

Capitão de Fernando Diniz quando está em campo, Digão falou também da questão dos salários atrasados, problema recorrente no Fluminense nos últimos anos e que tem causado insatisfação nos atletas do elenco.

“É uma situação que vem se arrastando por alguns anos, vejo como normal a insatisfação do grupo, mas nunca faltou entrega a ninguém. Mas tenho certeza que as coisas vão melhorar”, completou.

Digão jogou oito partidas na temporada, todas começando como titular, e marcou um gol, na vitória por 2 a 0 sobre o Bangu, em fevereiro.