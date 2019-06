Parques: Pátio culpa construtoras por atraso em obras

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) afirmou, ontem (24), à reportagem, que as construtoras responsáveis pelas obras é que estão atrasando a conclusão dos parques ambientais em Rondonópolis, como o Parque das Mangueiras, localizado no Jardim Primavera e o Parque do Escondidinho, aos fundos do Pedra 90.

“Hoje, o Parque das Mangueiras está com as obras em bom andamento, no entanto, o Parque do Escondidinho está em ritmo lento. Existem empresas que não estão conseguindo acompanhar o ritmo da cidade. Hoje, a Prefeitura está com dinheiro em suas contas para conclusão de todos os parques ambientais, mas existem empresas que não estão agindo com celeridade”, reforçou o prefeito.

Conforme o A TRIBUNA publicou, com o lançamento do Parque Encontro das Águas, às margens do Rio Vermelho, realizado pela Prefeitura de Rondonópolis, leitores questionaram a situação de outros parques prometidos na cidade, com obras que começaram há anos e nunca foram entregues para uso da população. A reportagem foi então até dois deles, o das Mangueiras e o Ecológico do Escondidinho, para verificar a situação das obras que foram retomadas nesta gestão, após anos de paralisação.

No caso do Parque do Escondidinho, as edificações já estão em construção e o asfaltamento de aproximados 500 metros de rua, que dão acesso ao espaço, foi concluído, sendo uma importante conquista para os moradores do bairro Pedra 90, em que está situado o empreendimento. Já o Parque das Mangueiras, que fica no Jardim Primavera, também está com a obra em andamento, com a construção de edificações.

Com o término das chuvas e consolidação do período de estiagem, a expectativa era que os trabalhos seguissem de forma mais célere, já que aconteceram com muita lentidão no período chuvoso. Contudo, é importante frisar que as duas obras estão atrasadas e não serão entregues no prazo, que era junho de 2019 (Escondidinho) e julho de 2019 (Mangueiras).