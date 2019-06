O socialismo do Arcebispo

(*) Ailon do Carmo

Antes que apareça alguém me chamando de “ateu”, “anticristo”, ou qualquer outra coisa do gênero, de bom alvitre explicar que nasci em berço católico, e fui formado religiosamente, na minha adolescência, na Fé Católica salesiana, no famoso Ginásio Padre Carletti, em Alto Araguaia (MT), cursando o antigo ginásio ao longo de três anos, em regime de internato; e nunca perdi a minha Fé Cristã; portanto, sou isento de suspeita no comentário que me propus a publicar aqui.

Fiquei indignado com o artigo politicamente tendencioso escrito pelo Arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor Oliveira de Azevedo, Presidente da malsinada CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, de nítida conotação socialista-comunista, publicado no jornal local A Tribuna, edição de 23.06, sob o título “Quem mudará o Brasil?”; aliás, a CNBB vem sendo acusada de haver se tornado um antro comunista, hipotecando total apoio ao petismo-comunista que desgraçou a vida do nosso país, nos seus trágicos 16 anos de desgoverno.

Percebe-se, no seu artigo, embora de forma sutil, tendenciosa crítica ao Governo Bolsonaro: “O primeiro passo é superar o entendimento de que apenas uma pessoa tem o poder de transformar o Brasil. O contexto contemporâneo, tão complexo, necessita muito mais que a ação de um indivíduo para promover a virada civilizatória almejada por todos.” Bolsonaro não está sozinho: tem apoio de mais de 50 milhões de brasileiros, que o elegeram para fazer exatamente o que ele está querendo fazer e os corruptos do Congresso e do STF estão boicotando. Onde estava a CNBB que não viu o petismo comunista falir a economia do país, deixar mais de 10 milhões de desempregados, profanar símbolos cristãos e a nossa Fé?

Noutro trecho do seu artigo, o Arcebispo desnuda a sua comunisticidade, atacando o Capitalismo e vangloriando o Socialismo-comunista: “(…) prevalece a submissão à idolatria do dinheiro, que se desdobra em uma economia de exclusão; a todo custo, busca-se a riqueza, mesmo que isso signifique mais desigualdade social, sacrifícios à Causa Comum e aos mais pobres”; conversa manjada de comunistas. Se o socialismo-comunista fosse “humano”, “generoso”, como apregoa, os favelados da África e da América Central teriam buscado abrigo nos países comunistas, e não nos capitalistas – França, Inglaterra, Alemanha, Itália e especialmente nos Estados Unidos. Alguém soube de algum país comunista abrigar favelados???

(*) Ailon do Carmo é advogado e historiador local; e membro da Academia Rondonopolitana de Letras – ARL