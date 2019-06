Estado mantém multa a consórcio que administra Ganha Tempo

O governador Mauro Mendes (DEM) manteve uma multa no valor de R$ 100 mil, aplicada ao Consórcio Rio Verde, por descumprimento de cláusulas contratuais. A decisão foi publicada na edição de ontem (24) do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso. A empresa, que foi contratada na gestão passada para administrar as unidades do Ganha Tempo de Mato Grosso, foi multada em abril passado pelo governo e também é suspeita de praticar uma série de fraudes com potencial risco de prejuízo na ordem de R$ 400 milhões nos próximos anos, conforme relatório da Controladoria Geral do Estado (CGE).

O relatório, de 180 páginas, aponta que o Consórcio Rio Verde pode ter fraudado documentos durante o processo licitatório, e que a empresa vem burlando o número de atendimentos dos seus serviços para lucrar desde que assinou o contrato de Parceria Público Privada (PPP), na gestão do ex-governador Pedro Taques (PSDB).

Dentre as supostas fraudes detectadas estão atendimentos fictícios, não comprovação de prestação de vários serviços e número de funcionários abaixo do previsto no contrato. O consórcio vem atuando desde o ano passado na administração e controle do Ganha Tempo em Mato Grosso, com duas unidades em Cuiabá (Praça Ipiranga e CPA) e uma em Várzea Grande, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde.

As irregularidades apontadas pelo relatório da CGE demonstram o aumento de 40% no valor contratado por atendimento, além de fraude no número de pessoas atendidas. Segundo a CGE, somente em fevereiro mais de 87 mil senhas foram emitidas e concluídas em 30 segundos, como se o cidadão tivesse sido atendido nesse tempo, além de senhas computadas como atendidas após a desistência do usuário, senhas replicadas e senhas registradas de maneira irregular. Somente com senhas, os prejuízos podem chegar à casa dos R$ 2 milhões.

O relatório da CGE foi entregue para a Secretaria de Estado e Assistência Social e Cidadania, que recebeu um parecer do Ministério Público de Contas para suspender o contrato. O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE/MT) também deve julgar uma representação externa contra a concessão do Ganha Tempo.