Tratamento de H1N1: Cidade deve receber “medicamentos”

O Governo Federal deve enviar para Rondonópolis medicamentos que são utilizados no tratamento de H1N1, para atender pessoas da cidade e região com suspeita da doença. O envio, apesar de já confirmado pela Secretaria de Saúde, ainda não tem data definida para acontecer. Trata-se do primeiro sinal positivo da União para com a cidade, que já registrou duas mortes devido a influenza, tem outro caso de morte sob investigação e outros casos tratados como suspeitos.

Vale lembrar que os medicamentos que devem chegar para a cidade não são doses de vacina para imunização, essas com o envio até o momento recusadas pelo Ministério da Saúde, mas medicamentos para tratar nas unidades de saúde da cidade pacientes com suspeita de H1N1.

Até o momento, Rondonópolis tem duas mortes confirmadas pelo vírus, sendo um morador da cidade e outro de Pedra Preta, um caso de morte ainda sendo investigado, já que o resultado do exame ainda não saiu, e outras duas mortes por H1N1 descartadas. Além disso, na última atualização da Secretaria Municipal de Saúde, seis pessoas estavam internadas em hospitais da cidade com suspeita da doença, sendo cinco moradores de Rondonópolis e um de Jaciara.

Nas clínicas particulares da cidade, o movimento de moradores em busca de imunização segue grande. Os valores, para quem busca a vacina de forma particular, já que a mesma está indisponível na rede pública, está em média entre R$ 90 e R$ 130. Alguns sindicatos, como o dos servidores públicos e dos trabalhadores em transportes, firmaram parcerias com clínicas e estão oferecendo a imunização para associados com menor valor.

Ao menos na rede privada, para quem pode pagar, a vacina segue disponível, bastando um pouco de paciência para encarar a fila. Para quem não pode pagar, ainda não há novidades quanto a possibilidade de envio de novas doses da vacina ao município pelo Ministério da Saúde, que ainda não respondeu a solicitação da Secretaria de Saúde de mais 30 mil doses para a cidade.