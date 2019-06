Vila Paulista: Praça é licitada pela prefeitura

Após construída a Praça da Vila Paulista, que foi licitada pela prefeitura no decorrer da semana passada, quem deverá zelar pela sua conservação e limpeza será a comunidade do bairro, coordenada pela Associação de Moradores. A informação foi confirmada à reportagem pelo presidente da entidade, Gilson Barbosa de Araújo. A obra será executada com recursos municipais e atende a um anseio antigo daquela comunidade.

“Esta praça foi uma reivindicação dos moradores à Prefeitura, pois na Vila Paulista ainda não foi construída nenhuma área de lazer como esta praça que está projetada. Quando fizemos a reivindicação, também firmamos o compromisso de cuidar da limpeza e conservação do local. Acredito que quando a comunidade faz um compromisso como este, o zelo pelo bem público é maior”, afirmou o comunitário.

Ele explica que, assim que for construída a praça, a comunidade irá ser organizar para manter a limpeza. “A nossa associação tem todo equipamento necessário para limpeza e conservação do local. Já adquirimos o equipamento pensando neste projeto. Será uma obra bem vinda para atender a nossa comunidade. A praça será construída em uma área cedida pela Associação à Prefeitura”, informou Gilson de Araújo.