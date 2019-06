União perde para o Iporá e se despede da Série D

O União Esporte Clube perdeu de 2 a 0 para o Iporá, na tarde deste domingo (23), e deu adeus à Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada no Estádio Francisco Ferreira, em Iporá.

No primeiro tempo, o Iporá partiu para cima e Júnior Capixaba abriu o placar para o time goiano aos quatro minutos. Depois de começarem o jogo nervosos, os jogadores do União tentaram equilibrar as ações, mas não conseguiram chegar ao gol.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 99984-2366

No segundo tempo, Otacildo fez o segundo do Iporá, aos 23 minutos. O Colorado ainda tentou marcar pelo menos um gol, mas sem sucesso e se despediu da quarta divisão nacional.

O time rondonopolitano entrou em campo com Neneca; Gil Mineiro, Oscar, Felipe e Santos; Nildo, Leo Coca (Maranhão) e Geovani (Dinei); Goteira, Kalil e Vinicius (Marcelinho).