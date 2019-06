União joga hoje o seu destino na Série D em Iporá

O União Esporte Clube encara hoje (23) uma difícil missão pela sua sobrevivência na Série D do Campeonato Brasileiro. Às 14h, o Colorado enfrentará o Iporá, desta vez, no Estádio Francisco Ferreira, em Iporá (GO), onde vai tentar reverter a derrota por 3 a 2 sofrida no domingo passado (16), no Luthero Lopes.

Para seguir na competição nacional, sem depender dos pênaltis, será necessário que a equipe unionina vença por uma diferença acima de dois gols. Se a vitória for por apenas um gol, a decisão sairá das cobranças de penalidades máximas.

Após a demissão do técnico Caé Cunha, a diretoria do time rondonopolitano vai apostar numa comissão técnica interina formada pelo preparador de goleiros Adiel, o preparador físico Paulo Muller e o diretor de futebol Pedro Coelho.

A boa notícia é que para este jogo a equipe não terá nenhum desfalque. Uma provável escalação deve ser Neneca; Gil Mineiro, Oscar, Felipe e Rafael Ratão; Nildo, Léo Coca e Léo Gonçalves; Goteira, Vinicius e Kalil. No final da tarde de ontem (22), o Vermelhinho fez um apronto final no Estádio Francisco Ferreira.

O vencedor deste confronto enfrentará, na próxima fase, quem levar a melhor no embate entre Patrocinense e Juazeirense que jogam hoje também, só que às 15h, no Estádio Pedro Nascimento, em Patrocínio (MG).