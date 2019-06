Suspeita de H1N1: Saúde ainda aguarda exame da 5ª morte

Enquanto isso, município espera posicionamento do Ministério da Saúde a respeito do envio de novas doses de vacinas

A Secretaria Municipal de Saúde ainda não recebeu os exames para confirmar ou descartar se a quinta pessoa suspeita de ter morrido em decorrência da H1N1, em Rondonópolis, tenha de fato sido vitimada pela doença. Enquanto isso, aguarda um posicionamento do Ministério da Saúde (MS) a respeito do envio de novas doses de vacina para imunizar a população contra o vírus da gripe.

De acordo com a secretária Izalba Albuquerque, a expectativa é que esse resultado saia no decorrer desta semana que hoje começa, mas garante que estão sendo mantidos contatos com o Ministério da Saúde para tentar a liberação de mais vacinas contra a gripe.

“Nós enviamos esse material para um laboratório particular, para ver se acelera o resultado, mas ainda assim teremos que esperar pelo prazo de sete dias. Estamos conversando com os técnicos do Ministério da Saúde, que dizem que estão avaliando a situação e estamos aguardando. Mas temos só um caso de H1N1 confirmado no município [o segundo caso diz respeito a um morador de Pedra Preta], o que para o Ministério não é uma epidemia. Mesmo quando tivemos aquela pandemia, em anos anteriores, quando morreram várias pessoas, eles não conseguiram vacinar todas as pessoas”, declarou.

Sobre a possibilidade de o próprio Município assumir para si a responsabilidade e adquirir uma quantidade de vacinas para imunizar ao menos parte da população, a secretária diz que é uma questão que não é atribuição do Município e que pode ser questionada pelo Tribunal de Contas. “Agora, se houver um entendimento, pode ser diferente. Mas eu vou aguardar o Ministério se manifestar e depois vamos ver o que nós vamos fazer. Por enquanto, eu não posso falar nada, para não criar expectativas”, explicou.

Apesar de um certo pânico que tomou conta de parte da população da cidade, dos casos suspeitos registrados até agora, apenas dois foram confirmados até o momento como sendo a H1N1, mas destes apenas um seria morador de Rondonópolis e a outra vítima seria da cidade de Pedra Preta.

A situação levou o Município a solicitar ao Ministério da Saúde o envio de mais 30 mil doses de vacina contra a gripe, mas até o momento não houve uma resposta positiva do órgão, apesar da pressão da bancada federal que representa a cidade em Brasília.