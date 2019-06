Boa Vista: Obras do frigorífico de peixes seguem aceleradas

As obras para a construção do Abatedouro de Pesca do Distrito da Boa Vista, em Rondonópolis, seguem em ritmo acelerado. De acordo com informações divulgadas pela assessoria da prefeitura, 80% dos serviços estão concluídos. Informa também que o Paço Municipal está investindo R$ 479.810,02 na construção do frigorífico de peixes, que terá capacidade técnica para três mil quilos de peixes industrializados por dia.

“A piscicultura hoje é um ramo de vida para os pequenos produtores, uma agregação de valores para a agricultura familiar, as obras estão bem avançadas, até me surpreendeu nesta visita a agilidade do construtor, estão realmente adiantando bem a obra que estava prevista para ser entregue em agosto e provavelmente vão entregar antes,” comemorou o secretário municipal de Agricultura e Pecuária, Genilton Pereira.

“É um investimento de mais ou menos de R$ 1,4 milhão, sem contar os tanques de piscicultura que nós furamos e continuamos a perfurar. Também estamos licitando todo o material permanente, de indústria e de expediente que vai custar em média R$ 900 mil. É bom que se diga que a produção será adquirida pela prefeitura para a merenda escolar,” acrescentou Genilton.

Conforme o projeto, o abatedouro terá 248,888m² de área construída e comportará cozinha, almoxarifado, administração, inspeção, refeitório, circulação, vestiário feminino e masculino, banheiros, varanda de expedição, estocagem de congelamento, entrada sanitária, fábrica de gelo, sala de evisceração e sala de embalagem.

Para o presidente da Associação de Piscicultores, Aldenir Mesquita, a construção do abatedouro vai beneficiar mais de 80 produtores. “É um presente para nós. Não vai ser só para o nosso distrito, mas para todo o município, terá espaço para todo mundo trabalhar. Quem tem mais a ganhar é o pequeno produtor que, com o frigorífico, vai valorizar mais o nosso peixe”, completou.