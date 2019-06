PM aponta queda na criminalidade no 1º quadrimestre

Dados da Polícia Militar (PM) referentes aos primeiros quatro meses do ano, apontam uma redução significativa nos números da criminalidade, quando comparados ao mesmo período do ano passado.

Conforme as informações repassadas ao A TRIBUNA pelo comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) e da 14ª Companhia Independente Força Tática (CIPM), Tenente Coronel PM Gleber Candido Moreno, os números mostram redução nos registros de roubos, furtos e homicídios.

No primeiro quadrimestre de 2018, foram registrados, conforme o sistema da Polícia Militar, 1.378 roubos. Já no primeiro quadrimestre de 2019, foram registrados 607 roubos. A taxa de variação, no período comparado, é de -56%. Os furtos também apresentaram resultados semelhantes. Se em 2018 foram 3.274 casos registrados no primeiro quadrimestre, em 2019 houve queda de -59%, com 1.329 registros no mesmo período comparado.

“Nós atribuímos esse resultado ao tipo de policiamento que foi implantado desde o início do meu comando, em agosto de 2018, quando nós instituímos logo no início da manhã o ‘Bom Dia Cidadão’, que é um programa contínuo, que vem evitando crimes que eram praticados logo no começo do dia. Nós tínhamos vários roubos ao comércio ou residência no momento em que as pessoas estavam saindo de suas casas, indo para o trabalho, então o ‘Bom Dia Cidadão’ reduziu bastante esse índice criminal de roubos e furtos nesse horário”, explica o comandante.

Ele também cita a implantação dos pontos demonstrativos no fim da tarde, em locais pré-determinados pelo comandante, que faz com que o policiamento seja mais visto pelos moradores, aumentando a sensação de segurança e contribuindo para a queda dos índices.

Além disso, a PM segue com intensidade no seu policiamento ostensivo e com as barreiras de fiscalização, em busca de pessoas com mandado de prisão em aberto, com armas, drogas ou em veículos roubados ou furtados.

A Polícia Militar também realiza policiamento específico em hotéis e postos de combustíveis, além de atividades em escolas, como o Escola Segura, com palestras em unidades educacionais, sem deixar de lado a parte operacional. “Nós contamos também com o apoio da população, com informações, que ajudam a PM a agir de forma correta e inteligente”, reforça o Tenente Coronel.