União: Técnico cai às vésperas de jogo decisivo

O técnico Caé Cunha foi demitido ontem (21) do União Esporte Clube. Em nota, a diretoria do Colorado informou que o motivo da saída do treinador foi devido à dificuldade de gestão com o elenco de jogadores.

Conforme a nota, foi em uma reunião feita a pedido dos jogadores que a diretoria tomou a decisão de encerrar o vínculo de Caé com o Vermelhinho.

Caé Cunha chegou ao time rondonopolitano logo após o fim do Campeonato Mato-grossense de 2019. Dirigiu a equipe em sete jogos oficiais pela Série D do Campeonato Brasileiro onde teve três vitórias, um empate e três derrotas.

Depois disso, o treinador já não viajou com o grupo que foi para Iporá (GO) onde enfrentará a equipe da casa amanhã (23), às 14h, no Estádio Francisco Ferreira, pelo jogo de volta da segunda fase da quarta divisão nacional.

Nessa partida, o União será comandado por três pessoas, sendo o preparador de goleiros Adiel, o preparador físico Paulo Muller e o diretor de futebol Pedro Coelho.