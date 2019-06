Queimadas urbanas: Crime terá combate rigoroso, alerta Semma

Com a chegada do período mais seco do ano, aumenta muito o número de queimadas urbanas, expediente ainda bastante usado para a limpeza de terrenos e outras áreas, que lança uma grande quantidade de fumaça no ar e é caracterizado como crime ambiental. Somado com a poeira, que também aumenta muito nessa época, essa fumaça torna o ar da cidade de péssima qualidade e isso aumenta o número de pessoas doentes com problemas respiratórios, principalmente crianças e idosos.

Limpar terrenos com o uso do fogo é um hábito muito antigo, mas que é caracterizado como crime ambiental e a pessoa flagrada colocando fogo em qualquer área urbana ou rural sem autorização expressa para tanto pode ser presa em flagrante, pagar multa e ainda responder processo administrativo na Justiça.

“A prática da queimada urbana, em qualquer época do ano, é crime ambiental. Agora nós estamos no período proibitivo para as queimadas rurais também, pois em outra época do ano existem as queimadas autorizadas pelos órgãos competentes. Em ambiente urbano, como já disse, queimadas são proibidas terminantemente em qualquer época do ano”, informou o secretário Municipal de Meio Ambiente, João Copetti Bohrer.

Segundo ele, as sanções administrativas que são aplicadas à essas pessoas pegas em flagrante colocando fogo em qualquer área dependerá do tamanho dessa área, o volume de lotes e o tipo de material queimado. “Também vale lembrar que, primeiramente, é aplicada uma multa pela Semma, que é na esfera administrativa do órgão ambiental municipal, que encaminha isso para o Juizado Volante Ambiental (Juvam), que vai iniciar um processo na esfera cível, que acarreta custos com advogados e outros, e que provavelmente, ao final do processo, será exigida uma compensação ambiental por parte do infrator, o que deixa ainda mais oneroso esse processo que começou com a queimada irregular”, acrescentou o secretário.

Ele ainda informou que tanto os fiscais da Semma quanto a Polícia Militar Ambiental estão de sobreaviso para combater as queimadas urbanas e deter as pessoas flagradas cometendo o crime. Tanto que no último dia 17 dois homens foram presos em flagrante por cometimento de crime ambiental ao serem pegos queimando fios de cobre na região do Campo Limpo, que também tiveram o seu veículo apreendido.