Professores x Governo: Justiça determina conciliação

O Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) repassou ontem à imprensa que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), por decisão monocrática da desembargadora Maria Erotildes Kneip, conduziu a resolução do movimento paredista para o Núcleo de Conciliação do TJMT, com a participação do Ministério Público Estadual (MPE).

A decisão, conforme o sindicato, se deu em resposta à ação ajuizada pelo Sintep/MT, cobrando a devolução dos salários não pagos, devido ao corte de ponto feito pelo Governo Mauro Mendes. O Sintep/MT sustenta que os salários são devidos porque a greve “decorre de ato ilícito praticado pelo Estado, que se recusa a cumprir normas constitucionais e a LC 510/2013, invocando questões econômicas. Sem analisar o mérito, a desembargadora Maria Erotides apenas determina a conciliação o mais rápido possível para que todos os impasses sejam solucionados”, enfatiza.

Leia também:

Tribunal de Justiça de MT nega ação do Sintep

O sindicato lembra que, como aconteceu nas greves de 67 dias ocorridas em 2013 e 2016, mais uma vez, é necessária a intervenção do Judiciário para manter direitos. “Desde o dia 27 de maio de 2019, a Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso está em greve geral por tempo indeterminado após decisão da categoria de que o governo Mauro Mendes não atende a pauta de reivindicação protocolada, por falta de habilidade em negociar e preferiu radicalizar no posicionamento, obrigando o fim das negociações e atacando o direito fundamental do trabalhador, que é o seu sustento”, sustenta o Sintep.

O sindicato explica que a defesa da Lei 510/13 (Dobra do Poder de Compra), principal objeto de ataque do governador Mauro Mendes nessa greve, não se trata apenas de assegurar melhorias salariais para os profissionais da Educação. “A conquista agrega aos salários dos profissionais da educação valorização da carreira, qualificação profissional e a manutenção da educação pública e gratuita de qualidade socialmente referenciada para todos e todas”, atesta.

Por fim, a direção do Sintep/MT reafirma a necessidade do Governo do estado em assegurar o mínimo já instituído em lei e que é objeto de reivindicação da categoria, devendo para tanto, outros atores atuarem para a consolidação de tais direitos, num esforço, para de fato, construírem uma solução para o movimento paredista. “A Educação e Escola Básica Pública, que inclui obrigatoriamente condições materiais e de pessoal valorizados, sejam de fato a opção dos poderes estabelecidos diante da necessidade da população”, completou o sindicato.