Avenida W-11: Prefeitura anuncia licitação para execução de drenagem

1 de 2

O prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) assinou o pedido de abertura do processo licitatório para contratação da empresa que vai construir o sistema de drenagem de águas pluviais em parte da Avenida W11, mais precisamente no trecho que passa atrás do condomínio Terra Nova.

Após a parceria com o ex-governador Pedro Taques para a construção da ponte, o prefeito comentou que agora é necessário fazer as galerias de águas pluviais na W11. No local, se formou uma grande erosão que pode comprometer o muro nos fundos do condomínio com as próximas chuvas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Whatsapp: (66) 98124.0013

A mesma erosão prejudicou o andamento das obras de construção da ponte da Avenida W-11, uma vez que não há como fazer o transporte das vigas que vão dar sustentação à ponte e, com isso, a empresa responsável pela obra demitiu seus funcionários e suspendeu o serviço.

A expectativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura é que, mesmo contando com o prazo para realização do processo licitatório, a obra de drenagem seja executada ainda esse ano.

A obra está orçada em R$ 1,2 milhão e, conforme a prefeitura, foi preciso fazer um remanejamento no orçamento do município para a execução.

Serão construídos 350 metros de galerias e para que o novo sistema suporte o volume de água que corre no local, serão feitas duas linhas de galerias com aduelas de concreto com dois metros de diâmetro cada uma.

O pedido dos moradores para execução da obra foi reforçado pelo vereador Fábio Cardozo que se reuniu com o prefeito e acompanhou a formalização da solicitação de abertura da licitação.

“Essa é uma avenida importante para a região e essa obra é fundamental para resolver o problema da água das chuvas naquela localidade”, comentou.

O parlamentar lembrou que, além da drenagem, o prefeito também atendeu seu pedido para fazer a ligação da Avenida dos Estudantes com a Alameda das Rosas, no bairro Colina Verde.