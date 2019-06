Prefeitura de Rondonópolis não decreta ponto facultativo

A grande maioria dos órgãos públicos das três esferas não terá expediente nesta sexta-feira (21), e emendará o feriado de Corpus Christi, comemorado hoje (20). Até o início da noite de ontem (19), o prefeito José Carlos do Pátio (SD) não tinha assinado nenhum decreto facultando o ponto dos funcionários públicos do Município, mas as escolas municipais, pelo que apurou a reportagem, dispensaram os alunos e não terão aulas amanhã, retornando à normalidade somente na segunda.

Como o prefeito não se pronunciou a respeito, se deduz que os demais órgãos municipais funcionarão normalmente, com exceção do Setor de Arrecadação, vinculado à Secretaria de Receita, que não funcionará por conta de manutenção em seu sistema informatizado.

ESTADO

No caso dos órgãos estaduais, o Governo do Estado já anunciou durante a semana que nesta quinta e na sexta-feira (20 e 21) os órgãos públicos do Executivo Estadual estarão fechados por conta do feriado de Corpus Christi e do ponto facultativo. Nesses dias, como já é de praxe, somente os serviços considerados essenciais, como saúde e segurança pública, irão funcionar.

A unidade do Ganha Tempo, que fica na antiga rodoviária de Rondonópolis, estará aberta na sexta-feira, mas os órgãos públicos estaduais que atendem nesse local não funcionarão.

Da mesma forma, o Poder Judiciário decretou ponto facultativo na sexta-feira e todos os fóruns do estado estarão fechados. Assim, os prazos processuais que se iniciariam ou se completariam nesses dias serão automaticamente prorrogados para a segunda-feira subsequente, 24 de junho. Os casos urgentes em todo o Estado serão atendidos pelos magistrados plantonistas, tanto em primeira quanto em segunda instâncias.

Já no caso dos órgãos públicos federais, como o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e outros, estes permanecerão fechados nos dois dias, mas a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal devem trabalhar normalmente. Também deverá haver aulas no Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), mas somente em turmas que precisam repor aulas.

Comércio e bancos fecham somente no feriado e retornam aos trabalhos normalmente na sexta-feira. No caso dos bancos, eles informam que os boletos que vencem na quinta terão o prazo de vencimento automaticamente prorrogados para a sexta-feira e orientam as pessoas que precisarem de serviços bancários a procurem o autoatendimento das agências.