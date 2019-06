Fatos ainda estão em apuração, diz MPF

O Ministério Público Federal (MPF) ainda está apurando a situação onde a Prefeitura de Rondonópolis quer a posse de uma área que compreende o Complexo Poliesportivo, situado na Praça Central dos bairros Coophalis, Coophasem e Santa Marina e que teria sido doado à Associação de Moradores do Bairro Coophalis.

Por meio de sua assessoria, o MPF esclareceu que não deu parecer favorável à retomada da área por parte da Prefeitura e que, por outro lado, aguarda documentos que comprovem a doação da mesma para a associação, para só então emitir seu parecer.

O MPF reitera que ainda está em fase de apuração dos fatos, diligenciando em busca de documentação no âmbito do Procedimento Preparatório nº 1.20.005.000199/2018-15. Inclusive, explica que houve reiteração ao presidente da mencionada associação para que apresente atas de reuniões e documentos que comprovem a doação do imóvel. “Até o momento, a Associação de Moradores não se manifestou nos autos, tampouco há parecer favorável do MPF a endossar a pretensão da prefeitura”, atesta o órgão.

Conforme foi publicado pelo A TRIBUNA, a Prefeitura de Rondonópolis quer a posse de uma área que compreende o Complexo Poliesportivo, situado na Praça Central dos bairros Coophalis e Associação de Moradores do Coophalis, Coophasem e Santa Marina. Um projeto foi encaminhado à Câmara Municipal com teor de que estaria retomando a área para o Município, pois o local não estaria sendo utilizado para interesse público.