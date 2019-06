Exames descartam duas mortes por H1N1

Outras duas foram confirmadas como provocadas pela Influenza. Uma quinta morte ainda depende de resultado do exame

Das cinco mortes registradas em Rondonópolis, por suspeita de H1N1, apenas duas, até agora, tiveram a confirmação por meio de exame para a influenza, sendo um morador da cidade e um morador de Pedra Preta. Outros dois casos foram descartados e a mais recente morte, registrada esta semana na UPA 24 Horas, ainda não teve o resultado do exame divulgado.

A informação foi confirmada na noite de ontem (19), pela Secretaria Municipal de Saúde, que recebeu o resultado dos exames que foram realizados pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso (LACEN/MT), em Cuiabá.

A notícia tranquiliza um pouco os rondonopolitanos, que se viram nos últimos dias em meio às informações do avanço do vírus, e sem doses de vacina no sistema público de saúde para a imunização.

Como noticiado na edição de ontem (19) do A TRIBUNA, seis pessoas continuam internadas em hospitais da cidade com suspeita de H1N1. Outros cinco casos suspeitos foram descartados após a realização de exames, que apontaram negativo para a influenza.