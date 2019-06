Volante Richard pode trocar Corinthians pelo Vasco

O volante Richard, de 25 anos, deve trocar o Corinthians pelo Vasco. De acordo com seu empresário, Mário Marcondes, o empréstimo foi um pedido do técnico do Cruz-Maltino, Vanderlei Luxemburgo.

A negociação está muito perto de ser concluída. Richard deve disputar a reta final do Campeonato Brasileiro e ficar no Vasco até o final da temporada.

“Está bem encaminhado. Foi um pedido do Vanderlei. Avaliamos bem o projeto do Vasco para a sequência da temporada. Eu e meu sócio conversamos com o Luxemburgo e achamos melhor esse projeto do Vasco, pela necessidade do Vasco, pelo projeto, vai ser melhor para o Richard”, disse Mário, da empresa que representa o jogador.

Contratado no começo do ano, Richard disputou 17 jogos pelo Corinthians na temporada. O volante passou os primeiros seis meses de 2019 na reserva. Com o retorno de Gabriel e de Renê Jr, a concorrência no setor seria ainda maior no primeiro semestre.

“Nós tínhamos outras opções, mas optamos por essa do Vasco pela boa relação do clube conosco e com o Vanderlei”, completou Mário.

Richard tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022. O volante chegou ao clube em janeiro, contratado do Fluminense. Já o Vasco busca equilibrar seu elenco desde a chegada de Luxemburgo, em maio.

RENOVAÇÃO

O Vasco anunciou oficialmente na tarde de ontem (18) a contratação do jogador Marquinho, que passou nos exames médicos e se reapresenta junto com o elenco amanhã (20). O meia, de 32 anos, acertou vínculo até dezembro deste ano.

Marquinho tinha contrato com o Athletico Paranaense até o fim de junho e no início do ano, se destacou durante o Campeonato Paranaense. Pelo Furacão, disputou 14 jogos, fez seis gols e foi eleito o melhor atleta da competição. Polivalente, o jogador teve passagens por Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Roma e outras equipes do futebol internacional.