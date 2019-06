Rodrygo é apresentado no Real Madrid

O atacante Rodrygo, ex-Santos, foi apresentado no Real Madrid ontem (18). Ele realizou exames médicos pela manhã e depois foi para o Santiago Bernabéu. No estádio, fez uma primeira declaração e depois subiu para o gramado, onde foi recepcionado por cerca de dois mil torcedores.

“Agradeço primeiramente a Deus por tudo que tem feito por mim e pela minha família. Espero poder dar muitas alegrias aos torcedores do Real Madrid. Hala Madrid!”, falou Rodrygo em espanhol.

Após pisar no gramado do Santiago Bernabéu e fazer embaixadinhas, o brasileiro tirou selfies com torcedores e até com Robeto Carlos. Na sequência, voltou para a sala de imprensa onde realizou sua coletiva de apresentação. Ainda sem número definido, o jogador revelou que está realizando um sonho e se mostrou à disposição para atuar no time B dos merengues.

“O Real Madrid é isso, os melhores jogadores sempre vão estar aqui e a concorrência vai ser grande. Estou à disposição do clube para jogar no time principal ou no Castilla”, revelou. “São dois grandes jogadores que estão no maior clube do mundo. Não tem que haver comparação entre nós”, falou sobre Vinicius Junior.

O ex-santista não vê a hora de poder treinar com os companheiros de Real Madrid. Desde pequeno acompanhava o clube e tinha Ronaldo e Roberto Carlos como ídolos. No entanto, ao falar sobre suas características, citou outros jogadores.

“Sou um jogador rápido e que gosta de drible. Os jogadores brasileiros têm essas características, como Robinho e Neymar. Me identifico muito com eles”, disse Rodrygo. “Não quero ser o Neymar, quero ser o Rodrygo do Real Madrid. Neymar é único”, enfatizou.