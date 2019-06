Flamengo: Líder em partidas e assistências, Everton Ribeiro vira protagonista

Responsável por organizar e distribuir as bolas no ataque do Flamengo, Everton Ribeiro tem se destacado na temporada e assumiu o posto de referência técnica da equipe, termo muito usado pelo novo treinador Jorge Jesus. Sem esconder a felicidade, o camisa 7 comemorou o momento antes de curtir a folga proporcionada pela disputa da Copa América.

“Estou vivendo um grande momento tanto dentro (de campo) quanto fora. Então fico feliz em poder ajudar. A nossa equipe é forte, tem grandes jogadores que me ajudam dentro de campo. A gente tem certeza que o professor vai chegar com um pensamento vencedor. A gente tem tudo para fazer um segundo semestre muito forte e conquistar títulos, que é o nosso maior objetivo”, declarou.

O protagonismo dentro de um elenco recheado de bons nomes fez de Everton Ribeiro presença certa nas escalações do Flamengo. Das 34 partidas do time rubro-negro no ano, o meio-campista disputou 28, liderando a estatística ao lado do zagueiro Rodrigo Caio.

Com presença cativa em um ataque que, sob o comando de Abel Braga, revezou bastante, Everton Ribeiro atuou por três posições no setor, aberto pelos flancos e centralizado, ocupando as vagas de Diego e Arrascaeta, como aconteceu no triunfo diante do CSA, em que foi o jogador com mais toques na bola, com 134.

Além de atleta com mais partidas, o camisa 7 é o maior assistentes do time, com 10 passes para gol, um a mais que Bruno Henrique. O motorzinho do Mengão ainda possui quatro gols na temporada.