Modernização semafórica: Suposta fraude em licitação

O ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Santos Muniz, o ex-secretário Municipal de Trânsito e Transporte, Argemiro Ferreira, o ex-pregoeiro Felipe Santos Ciriaco, os empresários Luciano Santos do Rego e Ricardo Tommasi Filho e a empresa Telvent do Brasil Ltda, foram denunciados à Justiça pelo Ministério Público Estadual (MPE/MT) por suspeita de fraude em processo licitatório.

A Ação Civil Pública, que trata sobre a licitação para modernização do sistema semafórico da cidade, é assinada pelo promotor Wagner Antônio Camilo e pede a indisponibilidade de bens dos réus na ordem de R$ 3,2 milhões, para a reparação do suposto dano causado aos cofres da Prefeitura. Além disso, a ação pede nulidade da licitação e do contrato firmado, além do termo aditivo, que aumentou o valor do repasse para a empresa.

Segundo a ação, o Inquérito Civil de 2016 apurou que houve direcionamento do processo licitatório realizado para modernizar os semáforos na cidade. “Descortinou-se claramente na investigação que a referida licitação tratou-se de um manifesto engodo, uma fraude absurda e um imoral desvirtuamento dos princípios da administração pública visando o enriquecimento ilícito da empresa contratada e de seus responsáveis legais, para com o que conscientemente atuaram os agentes públicos supramencionados”, diz trecho da ação.

Segundo o MPE, o direcionamento da licitação teve início na escolha – “equivocada, mas intencional” – da modalidade de licitação, tendo os agentes públicos escolhido um pregão presencial, ao invés de uma regular concorrência pública.

Para o MPE, a participação do ex-pregoeiro do município, Felipe Santos Ciriaco, foi decisiva no suposto esquema. Ele teria direcionado a licitação, por meio de especificação no edital, sendo que no fim apenas duas empresas participaram do concurso, estando somente a Telvent Brasil com condições de vencê-lo.

Conforme o MPE, poucos dias antes da abertura das propostas, modificações foram realizadas no edital sem tempo hábil para que os concorrentes se reorganizassem. Com isso, sempre de acordo com o MPE, a Telvent Brasil foi a vencedora, com valor de R$ 2.784.600 no contrato, que depois foi aditivado em mais R$ 512.421,12.

O MPE também destacou outras falhas em diversas partes do processo, e enfatizou que “nunca houve competição, nunca houve disputa nesta licitação forjada, dado que, em verdade, o certame foi desenvolvido pelos agentes públicos ora acionados, para atingir tão somente o interesse particular da empresa Telvent do Brasil”, diz trecho da ação.