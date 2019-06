Salto em Altura: Atleta local conquistou título do Sul-Americano Sub-20

A rondonopolitana Arielly Kailayne, de 16 anos, conquistou, neste final de semana, o título do salto em altura no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Atletismo, realizado na cidade de Cáli, na Colômbia. Ela foi campeã ao registrar o salto de 1,73 metro.

A aleta está atualmente na liderança dos rankings Sul-Americano e Brasileiro Sub-20. Ela ainda ocupa o topo do ranking Brasileiro da categoria Sub-18 e está em quarto lugar no ranking Brasileiro Adulto. Todas estas devido a marca de 1,76 metro, conquistada no Brasileiro Interclubes Sub-20, realizado nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho.

Arielly é aluna do projeto de atletismo da Rondonópolis Associação de Atletismo e Esporte Inclusivo (RAAEI) em parceria com a Escola Estadual Domingos Aparecido dos Santos. Eles têm pela frente agora o Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-18, o Troféu Brasil de Atletismo Adulto, Jogos Escolares Mato-grossenses, Centro-Oeste de Atletismo Sub-16 e Sub-23 e os Jogos Escolares da Juventude.

DADOS GERAIS

De maneira geral, o Brasil manteve a sua hegemonia no Campeonato Sul-Americano Sub-20 de Atletismo. A equipe foi campeã na classificação masculina, feminina e geral.

No masculino, a delegação somou 212 pontos, seguida da Colômbia, com 135, e da Argentina, com 74. No feminino, numa disputa mais apertada, as brasileiras venceram com 184 pontos, contra 163 das colombianas. As chilenas ficaram em terceiro, com 77. Na classificação geral, o Brasil somou 396 pontos, superando mais uma vez a Colômbia, o principal adversário do continente, que totalizou 298 pontos.

No geral, a equipe terminou com 40 medalhas nos dois dias de evento, com 19 ouros, 15 pratas e 6 bronzes.