Prefeitura pede anulação de decisão judicial

Ordem da Justiça que obrigava convocação de concursados, do certame de 2016, está sendo contestada pela prefeitura

A prefeitura de Rondonópolis entrou na Justiça com um pedido de embargo em que pleiteia a anulação da decisão judicial que condenava o Município a convocar novamente os aprovados no último concurso público realizado em 2016, que chegaram a ser convocados para assumirem suas vagas, ainda na gestão anterior, de Percival Muniz (DEM), mas a administração atual conseguiu uma liminar anulando a convocação, que foi derrubada pela Justiça.

A argumentação da prefeitura para justificar o pedido de nulidade da decisão que a obriga a empossar os aprovados no concurso é o fato de que estes teriam sido convocados em período proibitivo para tal, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) veda o aumento de gastos em períodos pré e pós eleitoral e que a medida de não empossar os concursados trata-se de uma decisão administrativa que é privativa do prefeito, não cabendo ao Judiciário interferir no caso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão judicial que a prefeitura quer anular com o pedido de embargo, atinge uma liminar obtida pela Comissão de Transição de Gestão nomeada pelo prefeito José Carlos do Pátio (SD), que por sua vez anulava o Edital de Convocação nº 001/2016, que convocava os aprovados para assumirem os cargos para os quais se candidataram e para os quais foram aprovados.

O pedido de embargo é assinado pela procuradora do Município, Suellen Ferreira de Almeida, que usa parte da Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal (STF) para justificar o fato de não mais convocar os aprovados. “A administração pode, a qualquer momento, rever seus atos eivados de erros e ou ilegalidade”, diz um trecho da Súmula. Ou seja: o fato de essas pessoas terem sido convocadas para assumirem seus cargos logo após o pleito eleitoral de 2016, período em que os municípios não podem aumentar sua folha de pagamento, está sendo usado pela prefeitura para justificar a não convocação dos concursados.

Outra argumentação da procuradora, em seu pedido de embargo, é que o ato de nomear funcionários para a municipalidade é uma ação administrativa que é exclusiva do gestor da cidade e que seria invasão de competência e um desrespeito à divisão dos poderes, onde o Judiciário estaria querendo interferir em questões administrativas que são afeitas ao Executivo.