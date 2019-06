Morre 5ª vítima com suspeita de H1N1 em Rondonópolis

Morreu, em Rondonópolis, mais uma pessoa com suspeita de ter sido vitimada pelo H1N1, também conhecida como Gripe Suína, uma doença causada pela mutação do vírus da gripe. É a quinta vítima fatal com suspeita da doença registrada na cidade em um período de menos de um mês e, dessa vez, trata-se de uma mulher de 38 anos, que faleceu um dia após ser internada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com os sintomas da doença.

De acordo com informações da direção da UPA, a paciente, que não teve o nome divulgado, deu entrada na unidade na noite do último domingo (16), se queixando de estar tendo febre, dor no tórax e falta de ar.

Ela foi imediatamente internada e teve material coletado para exames, sendo encaminhada para o isolamento, como recomenda o protocolo em casos de suspeita do vírus H1N1. Mas, mesmo estando internada e medicada, a paciente não resistiu aos sintomas da doença e veio a óbito na tarde de ontem (17).