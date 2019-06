Anel viário: Licitação remarcada para 25 de julho

O Governo do Estado de Mato Grosso remarcou para somente o dia 25 de julho a licitação para a obra de restauração do Anel Viário, que estava prevista para acontecer ontem (17). A dita licitação foi suspensa, segundo o Paiaguás, para que fossem feitos ajustes no projeto executivo da obra e a revisão de planilhas, recomendados pela equipe técnica da Secretaria Adjunta de Obras Rodoviárias.

A notícia da nova data foi publicada no Diário Oficial de ontem (17), que também informou que a sessão será aberta, no dia 25 de julho, a partir das 9 horas na sede da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e terá a coordenação da Comissão Permanente de Licitação (CPL) da pasta. O citado processo licitatório visa selecionar a empresa que estiver apta tecnicamente e apresentar o menor preço.

O novo edital e anexos estarão disponíveis para consulta a partir do dia 18 de julho e terão o mesmo formato do anterior, com a única alteração no valor global da obra, que passará de R$ 7,033 milhões para R$ 7,683 milhões para atender as adequações, que são basicamente o acréscimo de serviços de drenagem que não estavam contemplados anteriormente.

Estão previstos serviços preliminares, como limpeza, drenagem e pavimentação, além da sinalização. A ordem de serviço, conforme descrito no edital, deve ser emitida em até 15 dias após a publicação no Diário Oficial do Estado do extrato de contrato, e os serviços devem ser concluídos no prazo de oito meses (240 dias), com vigência de contrato projetada para 330 dias.

O Anel Viário faz a ligação das rodovias federais BRs 163/364 às rodovias estaduais MTs 270 e 130, desviando o tráfego pesado de carretas da área urbana de Rondonópolis.

O trecho a ser recuperado tem uma extensão de 16 quilômetros, que estão desde o final do ano passado tomados por grandes buracos e panelas, o que impossibilita o trânsito de caminhões e carretas carregadas, fazendo com que os motoristas dos veículos optem por fazer o seu trajeto por dentro da cidade, o que gera problemas no trânsito e a depreciação precoce das vias asfaltadas da cidade por onde passam esses veículos.

Em alguns trechos, como próximo do bairro Jardim das Flores, a pista do Anel Viário está totalmente sem condições de trafegabilidade, o que exige que a mesma seja completamente refeita desde a sua base.

Outro grave problema da pista é o mato que toma suas margens, dificultando a visão e impossibilitando que algum veículo que apresente problema mecânico possa parar no lugar onde deveria existir um acostamento.

Apesar do anúncio da licitação já ter sido publicada no Diário Oficial, o que traz um pouco de esperança para a população e os motoristas que precisam fazer uso da pista, não se pode deixar de observar que ainda falta mais de um mês para a data marcada para o certame, depois de muitos meses de espera e cobrança da população, imprensa e classe política local.

Se levarmos em conta todos os prazos legais de uma licitação, a ordem de serviço da obra deve ser emitida somente em meados de agosto, sendo que a empresa vencedora do certame ainda terá um prazo de 30 dias para se instalar no local, o que nos leva a concluir, que numa avaliação bastante otimista, a obra somente terá início ao final do mês de setembro próximo.