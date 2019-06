Ideologia e a reforma da Previdência

(*) Paulo Isaac

É curioso, mas compreensível, que todas as vezes que um sistema econômico passe por uma crise, a discussão em torno de mudanças político-jurídicas seja levada ao povo de forma populista, moralista e falseada do ponto de vista da realidade.

Na questão da Proposta de Reforma da Previdência do atual Governo há questões que são fundamentais, tais como: quais são os interesses que estão em jogo? Para as classes sociais, quem perde direitos e quem mantém privilégios? Quais serão os impactos da Reforma na vida das pessoas? Entretanto, nota-se que essas questões essenciais não são colocadas de forma clara e objetiva para a população.

As mídias sociais abordam a Reforma da Previdência de forma genérica e catastrófica, como se estivéssemos condenados a realizá-la – e não a fazer poderia acarretar prejuízos irreparáveis. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação alimentam a população com assuntos insignificantes, irrelevantes, descartáveis e triviais. Não é por acaso que, segundo a pesquisa Ibope (08/05/2019), apenas 06% da população têm amplo conhecimento da proposta do Governo e 30% conhecem alguns pontos dela. Ou seja, a quase totalidade dos brasileiros não conhece o conteúdo da proposta e os seus impactos na economia do país e na vida das pessoas.

O desvio da atenção dos elementos centrais de um fato social para assuntos periféricos combinado com o debate popular sem respaldo científico e legal e sem conhecimento de causa resultam no que as pessoas chamam de “discurso ideológico”.

É verdade que quando se trata de política, leis, economia, religião e cultura, o comportamento social se manifesta nas pessoas, grupos e classes sociais por meio de suas ideologias. Porém, a ideologia não é o pensamento e o sentimento enganoso do Outro, daquela pessoa que pensa diferente de mim. Todos nós temos as nossas ideologias.

Ideologia é a representação social do imaginário das pessoas e sociedades. Ela se forma em cada um de nós a partir das nossas experiências, do nosso lugar no mundo e das doutrinas econômicas, morais e éticas que conhecemos. A ideologia constitui a nossa consciência através dos conhecimentos e experiências que amealhamos ao longo da vida. Portanto, ela é mutável. Nos “sistemas político-econômicos” em que uma dada ideologia se forma historicamente as classes sociais antagônicas se confrontam para garantir a apropriação dos bens naturais, tecnológicos, econômicos e culturais necessários à sobrevivência humana e aos seus interesses coletivos e particulares. Nesse contexto, a atual Reforma da Previdência é nada mais do que a luta da classe dominante financista internacional e seus interesses de lucros contra a classe trabalhadora que quer manter a garantia dos seus direitos conquistados para ter uma vida digna durante a sua velhice.

Deste modo, para compreendermos a reforma – que ora está em pauta no Congresso Nacional – faz-se necessário conhecer integralmente as propostas que estão sendo discutidas, quais são os seus objetivos e a quais interesses de classe elas servem.

Sabemos que há argumentos contraditórios entre as propostas da equipe econômica do Governo e os contextos apresentados pelos dirigentes sindicais dos trabalhadores, de instituições religiosas e organizações de classes. Você conhece todos os argumentos, de todos os lados?

Que tal procurarmos conhecer os conteúdos das propostas do governo, das oposições e dos sindicatos e verificarmos quais são os posicionamentos dos parlamentares da nossa região em torno do tema, sobretudo, dos impactos dessas reformas em nossas vidas?

(*) Paulo Augusto Mario Isaac é cientista social, professor aposentado da UFMT. E-mail: [email protected]