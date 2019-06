União perde para o Iporá pela segunda fase da Série D

O União Esporte Clube perdeu de 3 a 2 para o Iporá, na noite deste domingo (16), no Estádio Luthero Lopes. Foram os primeiros 90 minutos da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, Samuel, do Iporá, marcou gol contra a favor do União, aos 24 minutos. E, aos 43 minutos, o mesmo Samuel fez, desta vez, o gol para a equipe goiana e deixou tudo igual no Luthero.

Na segunda etapa, aos nove minutos, Gênesis marcou o segundo do Iporá. Aos 17 minutos Goteira, balançou as redes para o União. Coube a Neverton fazer o terceiro gol e colocar o time de Goiás a frente no placar.

O Colorado entrou em campo com Neneca; Gil Mineiro, Oscar, Felipe e Rafael Ratão; Nildo, Léo Coca e Léo Gonçalves (Geovani); Goteira, Dinei (Jefinho) e Vinicius (Marcelinho).

Com a derrota, o time rondonopolitano buscará a classificação no jogo de volta que será no próximo domingo (23), às 14h30, no Estádio Francisco Ferreira, em Iporá (GO).