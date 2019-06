Mercado da Bola: Al-Ittihad negocia a contratação de Vecchio, do Santos

O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, negocia a contratação de Emiliano Vecchio, do Santos. O meia estava emprestado ao Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes.

As conversas ocorrem diretamente entre o Al-Ittihad e o Peixe. O Alvinegro exige uma compensação financeira para liberá-lo antes do término do contrato, no dia 31 de dezembro de 2019.

A possibilidade de renovar com Vecchio e emprestá-lo existe, mas é improvável. O Santos prefere vendê-lo, mesmo sabendo que, pela proximidade do fim do vínculo, o valor não será alto.

Vecchio tem 30 anos. O meio-campista argentino foi contratado em 2016, mas não se firmou no elenco. Em declaração recente, ele revelou o desejo de retornar ao Unión Española, do Chile.