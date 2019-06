Colisão Fatal: Jovem de 19 anos morre em acidente no Cidade Alta

O motociclista Roger Guilherme Dias, de 19 anos, morreu na manhã de ontem (15) em um acidente registrado no bairro Cidade Alta, no cruzamento das ruas Tupi e Garimpeiros. A colisão, envolvendo a motocicleta que a vítima pilotava e uma caminhonete Hilux, aconteceu por volta das 9h30, e o jovem morreu na hora.

Segundo informado por populares, Roger trafegava pela Rua Garimpeiros, que é a preferencial, quando foi atingido pela caminhonete que seguia pela Rua Tupi, e que por razões ainda a serem esclarecidas, não teria respeitado a sinalização de pare. A caminhonete pertence a empresa Tripolo e o condutor, um funcionário, permaneceu no local do acidente. O Samu foi acionado para a constatação do óbito e a Polícia Militar esteve no local prestando apoio, isolando a área para a realização do trabalho da Politec.

Conforme informações obtidas no local, o jovem era morador da região e teria saído de casa apenas para comprar um refrigerante. O condutor do veículo foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia, para prestar esclarecimentos. O caso foi registrado como homicídio culposo – sem a intenção de matar, e deve ser investigado pela Delegacia de Trânsito (Deletran).