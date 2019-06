Asfalto: Usina foi adquirida com recursos federais

Os equipamentos da usina de asfalto à quente, o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que a Prefeitura anunciou como adquiridos com recursos próprios, mas segundo o ex-deputado federal Adilton Sachetti (PRB), em declaração ao A TRIBUNA, na verdade a maior parte dos recursos para a compra dos equipamentos foi oriunda de uma emenda parlamentar sua, apresentada em 2017, no seu último ano do mandato. Adilton já declarou pré-candidatura a prefeito nas próximas eleições e possivelmente disputará contra a candidatura à reeleição do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD).

Conforme consta no Cadastro, Acompanhamento e Fiscalização de Prestação de Contas do Governo Federal, a emenda parlamentar foi liberada por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, totalizando R$ 3.060.953,00. Agora, a contrapartida da Prefeitura foi de R$ 440.219,86.

Os equipamentos, que fazem parte dos investimentos realizados pelo governo federal foram entregues na cidade no último dia 10. Por meio de um Termo de Sessão de Uso, o município repassou os equipamentos à Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), onde a usina será instalada. A previsão é de que até o mês de agosto a usina já esteja em plenas condições de produzir o CBUQ para ser utilizado nos serviços de tapa-buracos das vias da cidade.

“O projeto foi apresentado em 2017. O dinheiro é proveniente do Ministério da Integração Nacional e Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia para promoção de investimento em infraestrutura econômica no Estado de Mato Grosso”, disse o ex-deputado Adilton Sachetti.

“A usina de asfalto será um grande avanço para Rondonópolis. Ela vai representar quase 20% em economia para a Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder), que é a responsável pela execução de vários projetos de infraestrutura no Município”, completou Sachetti.