Transporte Coletivo: Paço e empresa seguem sem acordo

A prefeitura de Rondonópolis e a empresa de transporte coletivo ainda não chegaram a um acordo. Ontem (14), o poder público tentou firmar um contrato emergencial até o mês de dezembro com a Cidade de Pedra, porém, não se chegou a um acordo, pois os representantes da empresa alegam que para o transporte funcionar sem prejuízos na cidade é preciso a Prefeitura subsidiar R$ 350 mil ao mês, além da isenção de imposto municipal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Rondonópolis e Região (STTRR), Luiz Gonçalves da Costa, o prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) ofereceu o pagamento total das despesas da empresa com o transporte estudantil, porém a Cidade de Pedra não aceitou, permanecendo a ameaça de entregar o serviço após o dia 30 deste mês.

“A princípio, a Prefeitura custeava 38% do passe estudantil, passou para 50% e agora quer pagar integralmente o que daria um repasse mensal de quase R$ 50 mil, mas a empresa não aceita. O prefeito pediu que os trabalhadores não parem o serviço na segunda-feira (17), quando poderá apresentar uma nova proposta à empresa. Mas iremos reunir com os trabalhadores e repassar esta posição”, disse.

Segundo o prefeito, uma nova minuta de edital será enviada para votação na Câmara Municipal, retirando a exigência de 40% do ônibus com ar-condicionado. “Acredito que retirar esta exigência já alivia para que o edital se torne mais atrativo e outra empresa ganhe a concessão. Porém, até que a licitação ocorra vamos fazer de tudo para manter o transporte coletivo na cidade, mas me sinto refém desta empresa, que tenho ajudado de todas as formas e nunca está bom”, desabafou Pátio.