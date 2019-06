Transporte Coletivo: Paço prepara contrato emergencial

1 de 2

A Prefeitura de Rondonópolis está preparando um contrato emergencial, que poderá ser celebrado para vigorar até dezembro deste ano, com a empresa de transporte coletivo Cidade de Pedra. A informação foi divulgada ontem (13), pelo vereador Adonias Fernandes (MDB).

“Prefeito, procuradores do Município e o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Rodrigo Metello, passaram o dia de hoje [ontem], reunidos para encontrar mecanismos legais para firmar este contrato emergencial. Acredito que amanhã [hoje], a prefeitura deverá apresentar uma proposta para a empresa permanecer na cidade. A ideia é firmar este contrato e até dezembro deste ano concluir a licitação da nova concessão do transporte coletivo”, explicou o vereador.

O serviço chegou ao ápice de sua crise. Os trabalhadores, inclusive, estão ameaçando cruzar os braços a partir da próxima segunda-feira. Eles chegaram a elaborar um documento onde informam que a Prefeitura tem o prazo de três dias, a contar de ontem (13), para resolver a situação. Do contrário, vão cruzar os braços.

HISTÓRICO

A licitação do transporte coletivo em Rondonópolis está vencida há mais de quatro anos, sendo que, desde então, a empresa Cidade de Pedra, detentora da concessão, permaneceu atuando mesmo com um contrato precário e, por fim, sem contrato. A primeira tentativa da Prefeitura de Rondonópolis para licitar o transporte coletivo de passageiros ocorreu no final de 2016, sem interessados.

Após alterações no edital, no dia 18 de outubro de 2018, uma nova concorrência foi realizada, mas também não teve empresas interessadas. O atual edital prevê que a nova empresa terá que cumprir metas de ampliação no número de veículos, acessibilidade e inicialmente 40% dos veículos com ar-condicionado. A frota necessária é de 80 ônibus, sendo 73 operacionais e sete reservas, sendo que 10% da frota poderá ser composta de micro-ônibus. A concessão tem prazo de 10 anos e pode ser prorrogado pelo mesmo período e por uma única vez.