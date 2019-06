Obra de recuperação das canaletas foi paralisada

A recuperação das canaletas existentes em cruzamentos de ruas e avenidas da região central, uma demanda antiga de Rondonópolis e que foi agravada após o recapeamento promovido na atual administração municipal, já está paralisada. Quem passou pelo Centro pode observar que, após a recuperação de três delas, o serviço não foi mais realizado nos últimos dias.

Segundo informado pela Prefeitura, o trabalho parou porque foi preciso fazer uma reprogramação no orçamento da obra, e a gestão aguarda um parecer jurídico da Procuradoria Geral do Município para dar continuidade nos trabalhos.

Até o momento, receberam a recuperação as canaletas no cruzamento da Rua Dom Pedro II com a Avenida Bandeirantes, Rua Dom Pedro II com a Avenida Tiradentes e Rua Rio Branco com Avenida Marechal Dutra. Nas três obras já finalizadas, o serviço ficou a contento e o problema aparentemente foi solucionado.

Contudo, ainda há pontos que necessitam do serviço, como o cruzamento da Rua Rio Branco com a Avenida Cuiabá, em que os veículos precisam reduzir drasticamente a velocidade para passar pelo local, na tentativa de não sofrer prejuízos materiais.

Vale lembrar que as obras estão a cargo da empresa A.I Fernandes Serviços de Engenharia Eirelli, ao custo de R$ R$ 37.304,68, para o reparo de 18 cruzamentos. A restauração das canaletas é feita em chapa de aço galvanizado, um modelo que foi empregado pela gestão anterior na recuperação de uma canaleta, e que se mostrou satisfatório.