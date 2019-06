Av. Beira Rio: Obra de alambrado ainda não foi finalizada

Calçada no sentido BR-364 à Avenida Lions Internacional também não foi terminada e pequenas erosões se formam no local

A obra de construção de alambrado na Avenida Beira Rio (Otaviano Muniz), que custou aos cofres públicos quase R$ 800 mil, ainda não foi finalizada. O cercamento da pista faz parte das condicionantes do licenciamento ambiental para a construção da avenida, serviço que não foi executado na administração anterior, e que começou a ser realizado pela atual no ano passado.

Contudo, o serviço foi paralisado e não mais retomado, o que causa estranhamento nos condutores que passam pela via, como também as inúmeras pessoas que utilizam a região para a prática de atividades físicas e de lazer.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A empresa contratada para a obra, em abril de 2018, Lagotela Eireli EPP, venceu a licitação do tipo tomada de preço pelo valor de R$ 787.720,75, com contrato de nove meses de vigência e seis meses para execução.

O serviço, conforme o próprio município, percorreu quase toda a extensão da avenida, mas ainda há áreas que não foram atendidas.

No sentido BR-364 – Avenida Lions Internacional, apenas os pilares foram fixados até a rotatória com a Avenida Poguba, mas sem a implantação da cerca. Após a rotatória, no mesmo sentido, e até as proximidades do Córrego Lourencinho, nem mesmo os pilares foram fixados.

A reportagem questionou a Prefeitura de Rondonópolis sobre quando a obra será finalizada. A Secretaria Municipal de Infraestrutura apenas informou que “está aguardando uma posição da Coder, se será possível fazer um aterro no local para que possa ser fixada a cerca”.

Ainda segundo informado, a extensão total do alambrado, nos dois sentidos da avenida, é de três mil metros, sendo que foram colocados até o momento 2.840 metros.

Vale lembrar que a instalação do alambrado visa proporcionar segurança e proteção aos animais que vivem no local e, consequentemente, evitar o risco de acidentes. Mesmo com a obra inconclusa, já é perceptível a redução nos casos de atropelamentos de animais na avenida.

CALÇADAS

Outro problema observado no local é com relação a calçada, também no sentido BR-364 – Avenida Lions Internacional. Se no sentido rodovia a calçada foi finalizada e é muito utilizada pelos pedestres para a prática de caminhada ou corrida, no outro sentido há vários pontos falhos.

Entre a rotatória da Avenida Poguba e a rotatória próxima a ponte Aroldo Marmo de Souza, sobre o Rio Vermelho, há pontos em que a calçada sequer foi construída, outros em que ela está inacabada, além de pequenas erosões que começam a se formar devido aos problemas de escoamento da água pluvial.

O não término da calçada acaba por torná-la inutilizada, já que os pedestres não podem caminhar pela mesma, devido as falhas que impossibilitam o trajeto seguro.

Sobre isso, a Prefeitura de Rondonópolis informou ao A TRIBUNA que a calçada no sentido BR-364 – Lions Internacional, não constava no projeto inicial de construção da Avenida Beira Rio, e os 675 metros de calçada construídos até então só foram possíveis devido a um aditivo de contrato que foi realizado. Sobre a finalização total da calçada, o Município informou que só será possível com a realização de uma nova licitação para a realização desse serviço, pois não há mais como fazer aditivos.

Questionada também sobre as erosões, a Sinfra explicou que “está fazendo a reprogramação do contrato para que a empresa possa construir as saídas d’água com as descidas de concreto, o que vai resolver o problema”, diz a nota enviada ao A TRIBUNA.

Enfim, observa-se que são problemas pontuais na avenida, que não demandam grandes recursos para serem solucionados, mas que podem representar um diferencial na região que já tem grande importância para o trânsito e mobilidade da cidade, bem como inquestionável relevância para o setor de lazer e práticas esportivas, visto a quantidade de rondonopolitanos que frequenta a avenida diariamente.