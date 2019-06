Sem andamento: Duplicação da Avenida Poguba está paralisada

Orçada em R$ 6.732.655,67, a esperada obra de modernização e duplicação da Avenida Poguba, na região da Vila Goulart, foi lançada pela Prefeitura de Rondonópolis no dia 15 de abril. As máquinas iniciaram o serviço de limpeza no local, para o início da terraplanagem, mas quase dois meses depois o serviço está paralisado. Quem passa pela região observa que há somente terra amontoada em grande extensão da área que irá receber a nova pista, sendo que até mesmo mato começou a nascer junto à essa terra.

Conforme publicado anteriormente pelo A TRIBUNA, o projeto inicial da obra prevê o corte de todas as árvores que estão no local por onde passará a duplicação, o que acabou gerando críticas de ambientalistas da cidade.

No local, há um grande número de pés de ipês, além de um pé de angico centenário. Na última informação recebida pelo A TRIBUNA, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) informou que aguardava o projeto técnico solicitado à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra), para a preservação máxima possível de árvores. Após isso, nenhuma nova informação foi divulgada.

A reportagem entrou em contato com o Município para saber por qual motivo a obra parou e se já há uma resposta quanto às árvores, mas até o fechamento da edição o Gabinete de Comunicação não havia conseguido contato com a secretária de Infraestrutura, Ingrid Tomazele, que estava em reunião com o prefeito, conforme informado.

A OBRA – Com prazo de 12 meses para execução, a obra compreende o trecho de 2,42 km, indo da rotatória com a Avenida Beira Rio até a da Avenida Francisco Goulart. Os recursos investidos na obra estruturante são provenientes do Governo Federal, via Ministério do Turismo, e próprios do Município. O projeto prevê, além da pavimentação e duplicação da via, a construção do sistema de drenagem de águas pluviais, calçada com acesso aos portadores de necessidades especiais (PNEs), sinalização horizontal e vertical viária, iluminação e ciclovia.