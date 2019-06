Moradores de rua: Bispo cobra sociedade e poder público

A questão envolvendo os moradores de rua em Rondonópolis levou o bispo Dom Juventino Kestering a fazer um alerta à sociedade durante um simpósio para debater a “ética cristã”, “políticas públicas” e a “reforma da previdência” ocorrido anteontem (11), na Escola Sagrado Coração de Jesus. Ele enfatizou que o poder público e a sociedade devem se organizar, de forma institucional, para implantar novamente na cidade o serviço de albergue noturno para acolher os andarilhos. Conforme o bispo, o seu comentário foi feito a partir de uma reportagem publicada pelo jornal A TRIBUNA, no último dia 11, abordando o assunto.

“Eu disse aos presentes que, todos os dias, leio a Bíblia e depois o A TRIBUNA. Após isso, falei do tema abordado na reportagem e chamei a atenção dos presentes, salientando que o poder público e a sociedade devem agir para retomar o albergue noturno em Rondonópolis. Enfatizei que a população tem repulsa aos moradores de rua, mas não indagam a causa do problema. Porém, posso garantir que uma dessas causas foi o fechamento do albergue noturno que funcionava na Vila Operária, porque a diocese, sem apoio do poder público, não teve condições de continuar com o serviço”, lamentou Dom Juventino.

Desde o dia 1º de março, o Albergue Noturno São José Operário não está mais abrigando pessoas em situação de rua. Naquela ocasião, o representante da Cáritas Diocesana, entidade que vinha mantendo o serviço há 19 anos, Manoel Messias de Macedo, explicou que o imóvel onde funcionava o Alberque está com problemas em sua estrutura, principalmente o telhado que corre risco de ceder. “Diante disso, decidimos fechar o Alberque, mas ainda existe a esperança que seja reaberto em outro endereço, com a parceria da Prefeitura”, externou, na oportunidade, Manoel Messias

“Nós, da Igreja Católica, vínhamos mantendo o albergue de Vila Operária, porém o quadro começou a se agravar quando houve falta de recursos para pagamentos de funcionários e a necessidade de reforma do local. A parte da alimentação não tínhamos problema, pois as doações sempre chegavam. Agora, acredito que se a sociedade e poder público não se organizarem para reativar este serviço, a população de rua só tende a aumentar. Antes era atendida no alberque uma média de 50 homens por dia”, informou o bispo.