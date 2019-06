Preocupante: Confirmada quarta morte por suspeita de H1N1

Mais um paciente com suspeita de H1N1 morreu em Rondonópolis, caso confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES/MT) na manhã de ontem (11). Segundo as informações, trata-se de Clayton Rodrigues Neres, de 43 anos, que morreu na Santa Casa de Misericórdia. O sepultamento está previsto para as 7 horas da manhã de hoje (12), no cemitério da Vila Aurora. Clayton era proprietário da Injet Car Peças, e deixou esposa e dois filhos.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, esclareceu que o paciente estava internado com suspeita de H1N1 desde o dia 24 de maio. Entretanto, o caso é tratado como suspeito devido ao resultado do exame laboratorial, para a confirmação da influenza, ainda não ter sido divulgado.

Além deste óbito, outras três mortes pela doença são investigadas na cidade, como já noticiado pelo A TRIBUNA. Os três casos foram registrados no mês de maio, sendo dois moradores de Rondonópolis e um de Pedra Preta.

No dia 27 do mês passado, um idoso de 64 anos, que estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, morreu com suspeita da doença. Uma mulher moradora de Pedra Preta morreu na Santa Casa no dia 29 e, no dia 30, uma moradora de Rondonópolis morreu no Hospital Regional. Em todos os casos, os resultados dos exames para confirmação de H1N1 ainda não foram informados.